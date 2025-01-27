Напал с ножом: против основателя «Смысловых галлюцинаций» Владимира Бурдина возбуждено уголовное дело

Против сооснователя рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина возбуждено уголовное дело. В настоящее время автор хита «Вечно молодой» находится в СИЗО. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского облсуда.

По информации источника, музыканта обвиняют в нарушении пункта «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия…»). Максимальное наказание в данном случае — до 10 лет лишения свободы. Уточняется, что Владимира Бурдина взяли под стражу до 11 февраля.

Как пишет Telegram-канал «Вечерние ведомости», основанием для возбуждения уголовного дела против певца послужил инцидент, произошедший в ноябре 2024 года. Тогда, как утверждается, экс-участник «Смысловых галлюцинаций» ударил человека ножом в ходе конфликта. Впоследствии Владимира Бурдина изначально поместили в психдиспансер, но 27 января судья свердловского суда избрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Более того, сообщается, что в 1990-х артист был судим за кражу, а в 2017 году против него возбудили уголовное дело по той же 111 статье. По данным канала, тогда Владимир Бурдин ранил бывшего спецназовца в Москве, который, по словам музыканта, приставал к его жене.

Напомним, Владимир Бурдин — певец, поэт, сооснователь и участник первого состава рок-группы «Смысловые галлюцинации». В 1993 году артист покинул коллектив ради сольной карьеры, в последние годы выступал с группой «Братья Агафуровы».

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