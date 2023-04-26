В Нижнем Новгороде мужчина напал с ножом на охранника детского сада и сбежал

В детском саду в Нижнем Новгороде на охранника учреждения было совершено нападение. Мужчина орудовал ножом. Об этом сообщается на сайте mk.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии региона.

Отмечается, что злоумышленник находился в нетрезвом состоянии. По предварительной версии, пьяный отец пришел за ребенком в детский сад, но его попросили покинуть территорию дошкольного учреждения. В ответ на эту просьбу поступила агрессия. Мужчина схватил нож и ударил в бок охранника, а затем сбежал с места инцидента.

На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии и врачи скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Сейчас с ним работают врачи. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. На данный момент проводятся следственные проверки и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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