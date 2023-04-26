В многодетной семье под Тюменью 16-летний подросток изнасиловал младшую сестру

Под Тюменью девятиклассник изнасиловал 11-летнюю сестру. Девочка долго молчала о случившемся, но потом призналась матери.

Инцидент произошел, когда родителей не было дома. Оставшись наедине, мальчик надругался над сестрой.

Когда девочка все рассказала матери, она заявила на сына в полицию. В итоге 16-летнего подростка задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как выяснил Telegram-канал SHOT, дети росли в многодетной семье. В ней воспитываются еще два мальчика: одному около года, другому – 18 лет.

Ранее в Санкт-Петербурге 14-летний подросток изнасиловал взрослую женщину. Юноша – уроженец Казахстана – приходил к 45-летней петербурженке дважды. Против него завели уголовное дело.