В Нижнем Новгороде мужчина избил медсестру скорой помощи до сотрясения мозга

В Нижнем Новгороде медику скорой помощи пробили голову, когда та приехала на вызов. У пострадавшей черепно-мозговая травма.

Бригада приехала на вызов к одному из пациентов в район Щербинки. С медиками внезапно пропала связь. Когда медсестра перезвонила диспетчеру, она рассказала, что на нее напал мужчина, пишет Telegram-канал Ni Mash.

Пострадавшую женщину увезли в больницу. Медик обратилась в полицию, правоохранители проводят проверку.

Председатель Профсоюза здравоохранения Нижегородской области Василий Приказнов рассказал на своей страничке «ВКонтакте», что у женщины выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

«Областной комитет уже принял решение о выделении материальной помощи на её реабилитацию. Но деньгами проблему не решить. Такие преступления нельзя терпеть!», — пояснил он.

Профсоюз заявил о необходимости ужесточения наказания за нападения за медработников. Юристы организации готовят соответствующие обращения и не остановятся, пока не добьются изменений.

Ранее в Иркутске неизвестный ударил бутылкой по лицу 12-летнюю школьницу. У пострадавшей порвалась губа и откололись зубы.