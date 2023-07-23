В Нижнем Новгороде хирурги удалили из мошонки подростка 15-сантиметрового червя

Подросток обратился ко врачам с жалобами на болезненное уплотнение и отечность в области мошонки. Медики обнаружили в организме юноши 15-сантиметрового червя. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на официальную страницу Областной детской клинической больницы Нижнего Новгорода во «ВКонтакте».

Примерно три месяца назад парень нашел овальное уплотнение в области мошонки и пришел в консультативно-диагностический центр больницы. Образование постоянно увеличивалось в размерах. Когда молодой человек обратился ко врачам, диаметр уплотнения достиг полутора сантиметров.

На УЗИ специалисты увидели кисту с шевелящимся внутри содержимым и решили проводить операцию. После удаления новообразования хирурги обнаружили подвижного белого червя длиной около 15 см. Было проведено паразитологическое исследование, в результате которого подростку диагностировали дирофиляриоз.

Послеоперационный период прошел без осложнений, а молодого человека выписали на амбулаторное лечение. По предположению врачей, паразит попал в организм юноши после укуса комара.

Дирофиляриоз переносят кровососущие насекомые. Первый симптом заболевания – появление под кожей или слизистой оболочкой опухолевидного образования, сопровождающегося покраснением и зудом.

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