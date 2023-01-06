В Нижнем Новгороде двое рабочих сварились заживо в кипятке

Двое рабочих погибли в Нижнем Новгороде, упав в яму с кипятком. Об этом сообщает государственная трудовая инспекция Нижегородской области.

Трагическая случайность произошла 6 января около трех часов ночи при выполнении аварийных работ в подвале жилого дома на улице Азовская. Специалисты спускались в подвал, чтобы перекрыть задвижку, но под ними сломалась ветхая деревянная лестница. Мужчины упали в кипяток и погибли от полученных термических ожогов.

В государственной трудовой инспекции отметили, что продолжают выяснять «обстоятельства группового несчастного случая со смертельным исходом с рабочими».

Ранее мы писали о том, как 11-летнего мальчика засыпала снегом снегоуборочная машина. По предварительным данным, водитель специального снегоуборочного оборудования не видел детей, которые играют недалеко от дома во дворе. Собранный слой снежного покрова был отброшен в сторону, где был ребенок.

Очевидцы достали мальчика из снега и направили в больницу. Врачи диагностировали ушибы мягких тканей.