11-летнего мальчика засыпала снегом снегоуборочная машина

Машина, убирающая снег в Вилючинске, засыпала снегом 11-летнего мальчика. Ведется проверка из-за инцидента.

По предварительным данным, водитель специального снегоуборочного оборудования не видел детей, которые играют недалеко от дома во дворе. Собранный слой снежного покрова был отброшен в сторону, где был ребенок. Очевидцы достали мальчика из снега и направили в больницу. Врачи диагностировали ушибы мягких тканей.