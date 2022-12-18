12:30, 18 декабря 2022
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11-летнего мальчика засыпала снегом снегоуборочная машина
Машина, убирающая снег в Вилючинске, засыпала снегом 11-летнего мальчика. Ведется проверка из-за инцидента.
По предварительным данным, водитель специального снегоуборочного оборудования не видел детей, которые играют недалеко от дома во дворе. Собранный слой снежного покрова был отброшен в сторону, где был ребенок. Очевидцы достали мальчика из снега и направили в больницу. Врачи диагностировали ушибы мягких тканей.
Источник фото:freepik
Источник:lenta.ru
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: