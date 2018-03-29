В Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток из-за радужных сережек, об этом сообщает Афиша Daily.

Жительницу Нижнего Новгорода Анастасию Ершову правоохранители задержали накануне после того, как к ней на улице подошла группа агрессивно настроенных молодых людей. Им не понравились сережки Ершовой в форме лягушки с изображением семицветной радуги. Все происходящее они снимали на камеру.

Спустя некоторое время, девушку отправили в суд. Как рассказал адвокат Ершовой, его подзащитной вменили обвинения в демонстрации символа запрещенного движения ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

«В суде так и не было точно определено, какой именно символ демонстрировался. Защита настаивала на отсутствии события правонарушения как такового и, соответственно, на отсутствии состава, а также на ошибке восприятия», — рассказал он.

В результате девушку признали виновной в демонстрации экстремистского символа и приговорили к пяти суткам административного ареста.

Ранее мы писали о том, что МВД проверит клип SHAMAN «Я русский» на ЛГБТ*-пропаганду.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.