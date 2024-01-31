Собчак заявила о проверке МВД клипа SHAMAN «Я русский» на ЛГБТ*-пропаганду

Журналистка Ксения Собчак рассказала о проверке МВД клипа исполнителя SHAMAN «Я русский» на ЛГБТ*-пропаганду (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). На артиста пожаловался активист Ян Коробков. Об этом телеведущая сообщила в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По данным источника, Коробков отметил, что в видеоролике к треку вокалист демонстрирует накрашенные глаза и при этом заявляет о своей национальности, тем самым, по мнению заявителя, он преподносит себя как русского человека гомосексуала.

Кроме того, не понравился активисту момент в клипе, в котором SHAMAN прыгает со сцены в руки поклонникам. Он считает, что на кадрах видно, как мужчины трогают его в интимных местах, а это нарушает законы РФ.

«Мне стало некомфортно быть русским гетеросексуалом, ощущая себя в меньшинстве. Я обижен и глубоко подавлен», - заметил Ян Коробков.

Заявление активист уже написал и направил в МВД. Он просит проверить певца не только на пропаганду, но и на оскорбление чувств верующих.

Ранее экс-продюсер Григория Лепса рассказал, почему звезды недолюбливают певца SHAMAN.

*(признана в РФ экстремистской организацией и запрещена)