В Нижнем Новгороде дети потеряли сознание на линейке во время поднятия флага РФ

В Нижнем Новгороде трое школьников потеряли сознание на линейке во время поднятия флага России. Это мероприятие проводится в учебных заведениях страны перед «Разговорами о важном». Подробности сообщает Nn.ru.

По данным источника, изначально стало плохо одной девочке, которая периодически падает в обморок. А уже после впечатлительные дети тоже начали жаловаться на недомогание. В школе рассказали, что расследование по этой ситуации уже было проведено и не выявило никаких нарушений. Скорая же приезжала для того, чтобы осмотреть мальчика, который, упав, ударился головой.

«Некоторых детей решили оставить дома под наблюдением, потому что у кого-то из них уже был ротавирус», - отметили в школе.

К слову, в учреждении не были замечены никакие проблемы с вентиляцией и питанием в столовой. Поэтому, вероятно, причиной плохого самочувствия детей стала психосоматика.

Ранее в Свердловской области 11-летняя девочка пропала по пути в школу. На сегодняшний день о ее местонахождении до сих пор ничего неизвестно.