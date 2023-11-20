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20:01, 20 ноября 2023
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Не пришла на уроки в школу: 11-летняя девочка пропала по пути на учебу

В Свердловской области 11-летняя девочка пропала по пути в школу .

Не пришла на уроки в школу: 11-летняя девочка пропала по пути на учебу

© Freepik

Ученицу пятого класса разыскивают в Артемовском Свердловской области. Девочка ушла из дома и направилась в сторону школы. Однако до учебного учреждения ребенок так и не дошел, пишет Ura.ru.

Об исчезновении школьницы сообщил глава уральского города Константин Трофимов. Он написал в социальных сетях, что 11-летняя девочка отправилась на учебу и потерялась по дороге. О ее местонахождении до сих пор ничего неизвестно. Трофимов попросил тех, кто владеет какой-либо информацией о ребенке, срочно обратиться в правоохранительные органы.

По информации некоторых Telegram-каналов, стражам порядка стало известно вероятное местонахождение девочки. Они уже выдвинулись туда, чтобы проверить соответсвующую информацию.

Ранее в Артемовском завершились поиски восьмилетней девочки, которая пропала 19 ноября. Ребенка обнаружили мертвым.

Источник фото:Freepik
Источник:Ura.ru
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