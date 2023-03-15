В Казани девушка на ходу выпала из такси на оживленную проезжую часть и попала на видео

В Казани девушка выпала из движущейся машины прямо на проезжую часть. Видео инцидента распространилось в социальных сетях. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online».

Произошедшее 15 марта на Ленинской дамбе в столице Татарстана заснял видеорегистратор, уставленный в автомобиле одного из свидетелей. В ролике видно, что прямо на ходу в какой-то момент девушка открывает дверь транспортного средства и выпадает из него на асфальт.

К счастью, пассажирка такси осталась жива. Водители, заметив ее, тут же остановились и поспешили ей на помощь.

«Выпрыгнула из машины просто, и все. Скорую уже вызывают», - прокомментировал один из очевидцев инцидента.

На данный момент неизвестно, что произошло в машине и почему девушка решила выйти прямо на ходу. Также нет информации, сама она это сделала или причина в неисправности двери. Обстоятельства выясняются, а на место происшествия вызвали карету скорой помощи, чтобы доставить пострадавшую в больницу и проверить на наличие травм.

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