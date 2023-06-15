В Нижегородской области подросток заболел и умер в лагере

В детском лагере, расположенном в Нижегородской области, 13-летний мальчик заболел и умер спустя несколько дней. Роспотребнадзор обнаружил в оздоровительном учреждении стафилококк – инфекция способна вызывать разные поражения вплоть до сепсиса.

Лагерь, в котором отдыхал мальчик, находится в 10 километрах от Арзамаса. Как выяснил сайт kp.ru, у ребенка поднялась температура. Потом к ней добавилась рвота.

Что именно произошло, неизвестно. Источник подтвердил смерть подростка.

Выяснилось, что в лагере есть и другие дети, у которых повысилась температура.

Мать ребенка опубликовала пост в соцсетях после смерти сына. Она написала, что получила «боль на всю жизнь».

Как узнал «Подъем», директор учреждения находится в отпуске. Все ждут результатов расследования надзорных органов.

15 июня также стало известно о смерти 7-летнего мальчика в Кемеровской области после употребления арбуза.