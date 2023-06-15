SHOT: в Кемеровской области 7-летний мальчик съел арбуз и умер

В Кемеровской области 7-летний мальчик съел арбуз и умер. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По данным источника, трагедия произошла 8 июня. Тогда семья купила в местном магазине арбуз, но дети употребили его только через два дня. Сразу после этого братья почувствовали резкое ухудшение самочувствия, вот почему их пришлось экстренно госпитализировать.

У старшего брата было сильное воспаление кишечника, однако медицинским сотрудникам удалось его спасти. У 7-летнего мальчика на фоне кишечной инфекции произошел отек мозга, поэтому он впал в кому. Пострадавшего вертолетом перевезли в другую больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.

На данный момент возбуждено уголовное дело, а в регионе проводится эпидемиологическое расследование. Эксперты пытаются выяснить, что ели братья перед трагедией. Также из магазина, в котором был куплен арбуз, изъята продукция для экспертизы.

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