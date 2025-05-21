В Нижегородской области подросток изнасиловал первоклассника на глазах у друзей

В Нижегородской области 14-летний подросток надругался над первоклассником. Происходящее друзья подозреваемого в изнасиловании снимали на видео. Подробности сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, школьник поиздевался над малолетним на глазах у приятелей. Ролик с изнасилованием подростки выложили в соцсети, и о случившемся узнал весь район. Пострадавший рассказал обо всем матери, теперь он сидит дома и до сих пор не может прийти в себя.

Мама мальчика призналась, что не пускает его в школу, да и сам он не рвется на занятия, боясь травли. Не общается ребенок даже с друзьями.

«Он это все снимал, друг снимал. Зачем? Он что, не мог сказать: "Да ты что?! Зачем?!" Хихикали, подхихикивали, наверное. Смеялись», - недоумевает местная жительница.

Как выяснили СМИ, 14-летнего подозреваемого в изнасиловании отправили под домашний арест. Родственники подростка комментарии о случившемся не дали журналистам.

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