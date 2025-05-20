Третьеклассника из Тюмени избили за то, что его отец участвует в СВО

Третьеклассника тюменской школы избили за то, что его отец участвует в специальной военной операции. Об этом рассказал Ura.ru источник в правоохранительных структурах.

По данным агентства, одноклассники систематически гнобили мальчика на протяжении года. Причиной стало участие его отца в СВО. Несколько дней назад обидчики втроем подкараулили ученика у школы и избили. В результате он получил ушибы мягких тканей.

В городском управлении МВД рассказали, что мама пострадавшего обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники ПДН совместно с представителями других профилактических служб устанавливают детали и обстоятельства конфликта. После будет принято решение о постановке зачинщиков конфликта на профилактический учет.

Ребенка обижали на протяжении года, но его мама обратилась к правоохранителям только, когда дело дошло до рукоприкладства. В школе, где произошел инцидент, пройдет очередное заседание профилактической комиссии. На нее пригласили родителей юных агрессоров и маму избитого ребенка.

Ранее в Подмосковье пьяный мужчина избил пенсионера в волонтерском центре СВО. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.