Кипяток на дороге: подробности аварии в столичном Чертаново

26 июня на юге Москвы в районе Северное Чертаново произошла авария с водопроводом.

Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Причиной аварии стал прорыв трубы водопровода. В результате происшествия улицу и двор затопило горячей водой. Кипяток накрыл несколько дорог, а также преградил путь к припаркованным машинам.

В настоящий момент информация о пострадавших не поступала. Подробности выясняются, а на месте проверку проводят коммунальные службы.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге 69-летняя женщина сварилась в кипятке, принимая ванну в собственном доме. О такой причине смерти свидетельствуют многочисленные ожоги на теле умершей.