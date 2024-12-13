В Нижегородской области мать избивала детей и зашивала раны обычными нитками

В Дивеевском районе Нижегородской области женщина истязала собственных детей, а потом зашивала им раны обычными нитками. Издевательства длились почти 10 лет.

Подробности сообщает Kp.ru.

Истязаниям подверглись четверо несовершеннолетних детей. Как установило следствие, мать не заботилась об их здоровье, наносила телесные повреждения. Это длилось с 2015 по 2024 годы. Женщину выводило из себя поведение детей в быту.

«Не обращаясь в медицинские учреждения, она самостоятельно с использованием иголки и нити зашивала образовавшиеся раны», - сообщили в прокуратуре региона.

В отношении матери возбудили уголовное дело по статье об истязаниях с особой жестокостью. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Детей поместили в специализированное учреждение.

О женщине известно, что ей 50 лет. Помимо четверых несовершеннолетних детей, у нее есть трое достигших 18 лет.

Ранее сообщалось, что отчим в Кузбассе заставлял есть школьника стиральный порошок, а также зашивал ему губу наживую после избиения.