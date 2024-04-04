Рита Дакота рассказала, что ее отец мог оказаться в «Крокусе» в день теракта

Российская певица Рита Дакота рассказала, что ее отец мог отправиться в подмосковный «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Артистка объяснила, что по семейной традиции дарит родителю билеты на проходящие в Москве рок-концерты. Звезда предлагала отцу отправиться на выступление «Пикника», но тот в последний момент не захотел идти.

«На том концерте должен был оказаться мой папа, <..> Но по счастливой случайности именно на этот концерт он в последний момент передумал идти. Мой папа мог быть на «Пикнике» в тот роковой день...Как представлю, сердце уходит в пятки», — заявила Рита Дакота.

Певица уточнила, что у нее был запланирован концерт в «Крокус Сити Холле» на октябрь и полностью оплачена аренда площадки. На следующий день после теракта исполнительница связалась с одним из владельцев концертного зала Эмина Агаларова и попросила передать эти средства пострадавшим.

Ранее сообщалось, что Рита Дакота с супругом возмутили подписчиков поведением во время траура.