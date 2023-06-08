Немножко забыли: в Сочи врачи оставили скальпель в животе пациентки после операции

Врачи из Сочи забыли медицинский инструмент в теле пациентки после операции по удалению опухоли.

Об этом сообщает kp.ru.

После обнаружения у женщины рака, болезнь развивалась быстро. Опухоль была заметна не сразу, поэтому к моменту операции зимой этого года у пациентки была уже четвертая стадия болезни.

После операции и курса химиотерапии врачи из Екатеринбурга сделали женщине рентген, в ходе которого увидели скальпель на снимках — все время инструмент находился в кишечнике.

Несмотря на то, что врачи признали свою ошибку и удалили инородный предмет из живота пациентки, она все же обвинила врачей в халатности и написала заявление в правоохранительные органы. Следственный комитет проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в феврале этого года московские врачи забыли катетер в ноге 62-летнего мужчины из Нового Уренгоя.

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