В Нефтекамске подростки поставили на колени и избили школьницу из-за вейпа

В Нефтекамске произошло избиение школьницы девочками-подростками. Увечья ребенку наносили на глазах у толпы, и все это снималось к тому же на видео. Подробности узнал телеканал «360».

По данным источника, 30 октября несовершеннолетние праздновали Хэллоуин. Находясь около кафе, подростки начали ссориться. Как выяснилось позже благодаря очевидице, конфликт разгорелся из-за вейпа. Девочка попросила «попарить» и забрала электронную сигарету, после чего ее начали бить.

В ролике, оказавшемся в распоряжении СМИ, видно, как нападавшая заставила встать школьницу на колени. Вступиться за нее решился только один человек из толпы. Мальчик подошел и стал отгонять нападавших от жертвы. После этого к месту драки подъехала полиция.

Ранее в Санкт-Петербурге мастер рукопашного боя избил до полусмерти свою девушку. Мужчина разозлился из-за ее танцев с другим кавалером. Теперь россиянка находится в состоянии средней тяжести в отделении нейрохирургии. У нее ушиб головного мозга, сломанное ребро, перелом височной кости и закрытая черепно-мозговая травма.