Мастер боевых искусств проломил череп своей девушке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мастер боевых искусств жестоко избил свою девушку из-за танцев с другим мужчиной. Пострадавшая в состоянии средней тяжести находится в нейрохирургии.

Ночью 28-летняя девушка решила съездить в бар. Парень начал ее искать и разозлился, что она не отвечает на звонки. Приехав в заведение, он заметил, что его возлюбленная танцует с другим посетителем. Мужчина начал скандалить, и охрана вывела пару из бара.

Со слов девушки, дома разъяренный сожитель начал бить Оксану по голове и туловищу, а после швырнул в стену. Двое детей девушки в этот момент были у бабушки. После он ушел пить спиртное. На утро девушка почувствовала головокружение, сообщает Telegram-канал Mash.

В больнице у девушки обнаружили ушиб головного мозга, сломанное ребро, перелом височной кости и закрытую черепно-мозговую травму.

Парень же утверждает, что отталкивал девушку от себя. В прошлом он был победителем чемпионатов по армейскому рукопашному бою и международной олимпиады боевых искусств. Его задержала полиция. Возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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