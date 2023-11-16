СЛУЧИЛОСЬ
10:42, 16 ноября 2023
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В наушниках переходила пути: электричка переехала 19-летнюю девушку

В Петербурге 19-летняя девушка попала под электричку .

В наушниках переходила пути: электричка переехала 19-летнюю девушку

© Freepik

В Северной столице 19-летняя девушка попала в больницу после того, как ее сбила электричка. В результате случившегося она получила тяжелые травмы, сейчас за жизнь пострадавшей борются врачи, передает Фонтанка.

Инцидент произошел у железнодорожной станции Волковская накануне, 15 ноября. Вечером девушка переходила пути в неположенном месте, при этом она была в наушниках, а обзор частично закрывал капюшон. Однако перейти на другую сторону петербурженка не смогла — ее сбила электричка. Машинист успел затормозить, увидев незнакомку на путях, но столкновения избежать все равно не удалось.

После случившегося пострадавшую девушку доставили в больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. По предварительным данным, госпитализированной петербурженке в момент столкновения обрезало ноги по колено.

Ранее в Химках умер подросток, который попал под электричку. В результате случившегося он лишился ног.

Источник фото:Freepik
Источник:Фонтанка
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