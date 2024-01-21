В Мытищах разыскивают водителя, который привязал к автомобилю людей на тюбингах. Об этом сообщает Kp.ru.

В Сети распространяется видео опасного заезда на ватрушках и санках. Более 15 человек привязали свои тюбинги к автомобилю, водитель которого затем начал движение вместе с людьми. Уточняется, что нарушение правил дорожного движения произошло в подмосковных Мытищах.

Правоохранительные органы уже начали проверку по факту случившегося. Личность водителя устанавливается. Судя по кадрам очевидцев, на месте велась профессиональная съемка. Некоторые предположили, что автором идеи является некий блогер.

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками подмосковной полиции выявлена видеозапись, зафиксировавшая грубое нарушение правил дорожного движения. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности водителя транспортного средства», — сказано в заявлении МВД.

Ранее мы писали о том, что в Сочи полиция начала проверку из-за фотосессии на багажнике движущейся машины.