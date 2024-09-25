Табор цыган похитил дальнобойщика и украл у него около 1 млн рублей

В Калужской области дальнобойщик обвинил представителей кочевого народа в том, что они похитили его, удерживали сутки и украли с карты около 1 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 63-летний дальнобойщик отправился в Малоярославец, чтобы навестить родственников. Последнее, что помнит пострадавший – как на вокзале сел в такси, однако кто-то преградил им путь.

«Таксист меня оттаскивал, но уже показывали записи, но вспомнить ничего не могу. В таборе у цыган меня удерживали в подвале. Удерживали, чтобы завладеть финансами», – поделился россиянин.

Очнувшись, дальнобойщик осознал, что с его банковских карт исчезли все накопления – 834 тысячи рублей. Через сутки сотрудники полиции обнаружили мужчину в одном из домов, где живут представители кочующего народа.

«Состояние было просто ужасное, он был никакой, видно было, что его поили и чем-то накачивали. Видно, это такой стиль мошенничества, потому что денежные средства у него были украдены в размере 834 тысячи, это были разные транзакции», – рассказал племянник пострадавшего.

В настоящий момент пострадавший шофер написал заявление в полицию, в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

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