В Мытищах многодетный отец на протяжении года насиловал 15-летнюю школьницу

В подмосковных Мытищах многодетный отец в течение года насиловал школьницу. Об этом 24 января сообщило информагентство «Регнум» на источник.

По данным агентства, в период с июля 2022 года по июнь 2023 года мужчина, который работает в скорой помощи и имеет четверых детей, неоднократно принуждал к совокуплению девочку-подростка, которой на тот момент было 15 лет, в частном доме.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу, однако свою вину отрицает. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечение. Расследование ситуации по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) продолжается.

Ранее мы писали о том, что многодетный же отец из Ярославской области насиловал своих дочерей на протяжении 11 лет. При этом он терял интерес к девочкам, как только тем исполнялось 17−18 лет, и переключался на младших. С одной из них, как сообщается, он мог совокупиться 40 раз.