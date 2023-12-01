В Мурманской области педагог уйдет из профессии после обвинений ученицы в смерти

Учительница истории с 30-летним стажем из города Полярные Зори в Мурманской области уйдет из профессии после обвинений школьницы в своей смерти. Она больше не будет работать с детьми. Напомним, ученица сообщила в предсмертной записке, что педагогу следовало быть мягче.

Женщина утверждает, что ставила ребенку тройки – она не разбиралась в предмете. При этом конфликтов не было – школьница собиралась сдавать экзамен по истории.

«У неё вообще не было причин меня обвинить в произошедшем, я ей не ставила двоек, не обижала. Я никогда не обижаю детей и голос на них не повышаю», - сказала педагог ИА Регнум.

По словам предметника, она не видела ребенка около месяца: были каникулы, потом дистанционное обучение. Школьница являлась «слабенькой» в плане учебы, имела тройки по многим предметам, но это ее не расстраивало. Девочка перешла в класс год назад, ни с кем не дружила, одевалась во все черное, но изгоем не была.

Учительница тем временем взяла отпуск. После него педагог не будет продолжать преподавательскую деятельность.

«С детьми я больше никогда работать не буду», - решила она.

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