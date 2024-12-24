В Мурманске 6-летний мальчик перепутал лимонад с водкой на дне рождения отца и впал в кому после стакана спиртного

В Мурманске 6-летний мальчик впал в кому после того, как выпил водки на дне рождения отца. Ребенок перепутал спиртное с лимонадом.

О происшествии сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

По его информации, отец с другом вышли на балкон во время праздника. Алкоголь был разлит по стаканам на столе.

«Несовершеннолетний схватил со стола стакан с прозрачной жидкостью и выпил его, подумав, что в стакане лимонад», - сообщил агентству собеседник.

Спустя время мальчик почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую. Ребенка госпитализировали с острым отравлением алкоголем. Он был доставлен в реанимацию. 23 декабря ребенка перевели в отделение педиатрии, сейчас его жизнь вне опасности.

Соседи характеризуют семью, где произошел инцидент, исключительно положительно.

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