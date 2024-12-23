Ксения Бородина потратила полмиллиона рублей на торт для девятилетней дочери

Стала известна стоимость торта на дне рождения дочери блогерши Ксении Бородиной. Стоимость сладкого лакомства из шести этажей может составлять полмиллиона рублей.

Об этом Telegram-каналу «Звездач» рассказали кондитеры Марина и Максим Синицкие.

День рождения 9-летней дочери Бородиной Теоны прошло в ресторане. Специально для именинницы создали торт из шести этажей, украшенный фигурками. Кондитеры Синицкие сообщили, что стоимость угощения может составлять от 300 до 500 тыс. рублей.

«Здесь сложно к чему-то придраться: красивый цвет, который не кажется слишком приторным… Есть классный центральный элемент — лапка, которая нравится многим детям», - заметили кондитеры.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров потратил на торт в виде пантеры для презентации клипа больше 1 млн рублей. Один только декор для угощения стоил 800 тыс.