Известную теннисистку избили в подъезде дома в Москве

Теннисистка Анна Кондратова пожаловалась на избиение в подъезде дома в Москве. 35-летняя спортсменка утверждает, что напала ее знакомая.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Инцидент произошел 20 августа около 17 часов. Заслуженный мастер спорта по настольному теннису пришла к знакомой выяснять отношения. Приятельница владеет несколькими косметическими кабинетами. Известно, что они конфликтуют два месяца.

В марте Кондратова оцарапала своей машиной автомобиль знакомой. Та не взяла деньги, а ремонт ей не понравился. Автовладелица даже грозила испортить спортсменке репутацию.

Кондратова решила поговорить. Однако в доме на улице Подольских Курсантов на нее накинулись с кулаками.

В больнице зафиксировали ушибы и синяки. Спортсменка обратилась в полицию – она волнуется за свою жизнь.

Кондратова является членом сборной России среди инвалидов по слуху. Она многократно одерживала победы на чемпионатах Европы и мира.

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