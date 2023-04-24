Родила, убила, выкинула: женщина рассказала, как сделала это в туалете электрички МЦК

24-летняя женщина, которая убила ребенка в туалете электрички МЦК, рассказала на допросе, как сделала это. По словам задержанной, она пошла в туалет, когда почувствовала, что начала рожать.

«Там родила и убила ребёнка. Ножницами. Потом выкинула ребёнка в мусорное ведро», - сказала она. Слова приводит сайт mk.ru.

Задержанная – уроженка Чехова. По предварительной информации, у нее есть проблемы с психикой. Родившийся ребенок – не первый, в семье растет старший сын.

Напомним, труп ребенка нашли в мусорном ведре обходчики поезда. На полу было много крови.

Женщина села в поезд около 19 часов вечера, а в 21:30 родила малыша в туалете. Труп новорожденного увидели только к утру.