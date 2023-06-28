В Москве женщина впала в кому после выпитого пива

В Москве женщина выпила пиво и впала в кому. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По данным источника, жительница Белоруссии вместе с супругом приехала в столицу на заработки. Пока мужчина был занят работой, женщина решила отдохнуть и на два дня ушла из дома. Когда же она вернулась, то муж обнаружил ее в состоянии алкогольного опьянения. Спустя некоторое время она перестала реагировать на слова избранника, поэтому он вызвал скорую помощь.

Как выяснилось, жительница Белоруссии выпила пиво и в результате этого получила отравление «неизвестными веществами». В медицинское учреждение потерпевшую доставили в состоянии комы. На данный момент ее подключили к аппарату ИВЛ.

Кроме того, врачи обнаружили у женщины перелом носа. Супруг признался: он пытался перенести возлюбленную на диван, но не удержал ее, поэтому она ударилась головой.

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