В Москве женщина во время ссоры ударом ножом в шею убила своего сожителя

38-летняя жительница дома в 3-м Волоколамском проезде на северо-западе столицы убила своего сожителя ударом ножом в шею. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Москве.

«По данным следствия, женщина в ходе ссоры нанесла своему сожителю один удар ножом в область шеи. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия», – рассказали следователи.

Подчеркивается, что инцидент произошел 16 апреля в многоквартирном доме. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее мы писали о том, как у жительницы Вьетнама в мозге поселились черви из-за ее любимого блюда. 58-летняя женщина Ханоя решила приготовить и съесть свое любимое блюдо – традиционный вьетнамский кровяной пудинг из свежей крови и вареного мяса. После трапезы у жительницы начались сильные головные боли. Кроме этого, она несколько раз падала без всяких причин.

Симптомы указывали на инсульт, но компьютерная томография расставила все на свои места. По результатам исследования установили, что пациентка заражена паразитами. Подчеркивается, что эти паразиты размножились под кожей и успели проникнуть в мозг. Врачи выписали женщине лекарства и сейчас она здорова.