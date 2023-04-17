У жительницы Вьетнама в мозге поселились черви из-за ее любимого блюда

Женщина из Вьетнама приготовила и съела свое любимое блюдо, после чего попала в больницу. В мозге у нее обнаружили червей. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru со ссылкой на Daily Mirror.

Отмечается, что 58-летняя жительница Ханоя самостоятельно приготовила и съела свое любимое блюдо – традиционный вьетнамский кровяной пудинг из свежей крови и вареного мяса. В результате у женщины начались сильные головные боли. Кроме этого, она несколько раз падала без всяких причин.

Первые симптомы указывали на инсульт, но потом компьютерная томография показала, что пациентка заражена паразитами. Подчеркивается, что черви, попавшие в ее организм из кровяного пудинга, размножились под кожей и успели проникнуть в мозг.

Врачи уже прописали пациентке лекарства и сейчас ее жизни ничего не угрожает. По словам жительницы Вьетнама, она ест этот пудинг раз в месяц и всегда готовит сама.

«Я думала, что раз приготовила пудинг сама, то он точно будет чистым, и можно не волноваться, что подхватишь заразу», — сказала пострадавшая.

Врач спасенной пациентки отметил, что ей повезло попасть в медицинское учреждение на такой ранней стадии заражения. Во Вьетнаме множество пациентов годами лечатся в психиатрических клиниках из-за неврологических симптомов, но на самом деле проблема в паразитах.

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