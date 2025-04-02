В Москве женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд метро. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По данным издания, инцидент имел место 1 апреля на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии.

«На платформе станции метро „Арбатская“ между знакомыми мужчиной и женщиной на фоне выяснения личных отношений произошел конфликт. В какой-то момент женщина толкнула своего оппонента в сторону прибывающего электропоезда» — приводит «Вечерняя Москва» заявление ведомства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении толкнувшей.

В феврале мы писали о том, что 11-летний школьник упал под поезд в московском метро. Машинисту прибывавшего поезда удалось применить экстренное торможение, специалисты обесточили контактный рельс, после чего ребенка удалось поднять обратно на платформу.