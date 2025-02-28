11-летний школьник упал под поезд в московском метро

Школьник рухнул под поезд на станции метро «ЦСКА» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Уточняется, что 11-летний ребенок подходил к краю платформы. На его ботинке был развязан шнурок — в какой-то момент несовершеннолетний цепляется за него и падает с платформы. Машинисту прибывавшего поезда удалось применить экстренное торможение, тем не менее мальчик оказался под составом. Специалисты обесточили контактный рельс, после чего у стражей правопорядка получилось вытащить школьника.

На место ЧП вызвали скорую помощь, после чего ребенка госпитализировали. В больнице выяснилось, что школьник получил небольшой ушиб, вскоре его отпустили домой.

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