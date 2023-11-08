В Москве женщина продала ребенка «в рассрочку» за 25 тысяч рублей в месяц

В Москве женщина незаконно стала суррогатной матерью, а после родов продала ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

31-летняя женщина согласилась выносить и родить ребенка для москвички, с которой познакомилась в Интернете. Она прошла в одной из клиник Москвы процедуру ЭКО и забеременела. Весь период беременности заказчица перечисляла ей по 25 тысяч рублей в месяц.

3 ноября женщина приехала в Москву, где родила мальчика. Ребенка она передала «заказчице», получив за это в общей сложности 1 млн рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, роженицей была жительница ХМАО. У женщины были финансовые трудности — она одна растила семилетнего ребенка-аутиста в съемной квартире, поэтому согласилась на заманчивое предложение родить малыша за деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми». Исполнительницу и заказчицу задержали.

Расследование дела контролирует прокуратура.

Напомним, ранее 47-летнюю жительницу Москвы, воспитывающую 15 детей, обвинили в торговле людьми. Все началось с того, что в крови одного из сыновей россиянки был обнаружен лекарственный препарат, запрещенный при его заболевании. Это привлекло внимание к семье.