В Москве мать 15-ти детей задержали по подозрению в торговле людьми

В Москве многодетную мать, воспитывающую 15 детей, задержали по подозрению в торговле людьми. Женщина пыталась убедить правоохранителей в том, что почти все малыши ей родные. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как стало известно, все началось с того, что в крови одного из сыновей россиянки был обнаружен лекарственный препарат, запрещенный при его заболевании. Это привлекло внимание к семье. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, но на этом все не закончилось.

В ходе проверки выяснилось, что 47-летняя женщина является многодетной матерью и отвечает за детей 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения. Сама она предоставила документы, по которым следует, что всех, кроме троих, малышей она рожала самостоятельно. Однако есть также информация, что еще в 2010 году россиянка перенесла операцию, после которой роды для нее стали невозможными.

Генетическая экспертиза доказала, что как минимум пятеро детей не имеют родства с женщиной, выдающей себя за их мать. А при регистрации двух в ЗАГС были поданы документы, содержащие ложные сведения.

Прокуратура не исключает, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая и ее сообщница задержаны

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