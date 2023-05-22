В Москве женщина познакомилась с парнем в Интернете и была избита его женой на втором свидании

В Москве женщина познакомилась с молодым человеком в Интернете, но была избита его законной женой на втором свидании. На сайте знакомств парень уверял, что холост.

Инцидент произошел 18 мая во время романтической прогулки. К 28-летней знакомой мужчины подошла женщина с коляской и представилась законной женой.

Потом она ушла, но спустя 30 минут вернулась и набросилась на пассию мужа. Супруга трижды ударила любовницу мужа в грудь, та упала. Разъяренная жена продолжала пинать и пыталась вырвать клок волос. Мужчина с трудом оттащил ее.

Выяснилось, что у женщины был опыт занятий тайским боксом.

Пострадавшая обратилась за помощью к врачам, а потом написала заявление в полицию. Мужчина, в свою очередь, помирился с женой, пишет сайт mk.ru.

Ранее в Волгограде треш-стример избил девушку в прямом эфире. Он утверждал, что таким образом изгонял из нее демонов.