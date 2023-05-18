Назвавший себя Богом мужчина в Волгограде избил девушку в прямом эфире

В Волгограде треш-стример избил девушку в прямом эфире, объяснив, что таким образом изгонял из нее демонов. Мужчина держал жертву под прицелом травматического пистолета и угрожал убить, но его планам помешали сотрудники полиции.

Стример назвал себя Богом и утверждал, что пытается изгнать из девушки демонов, потому что «это бесовщина». Парень назвал «демонщиной» брата, который ему звонил в момент избиения, и друзей. Он пообещал, что все они окажутся в аду.

На видео мужчина, угрожая убийством, требовал, чтобы окровавленная девушка назвала имя. В ходе трансляции он попросил ее сообщить адрес.

Руки парня были в крови. На опубликованном РЕН ТВ видео, заметно, что у девушки были в крови лицо, декольте и грудь.

Прибывшая полиция изъяла у парня пистолет. Девушку доставили в больницу.

Ранее мы писали о треш-стримере из Иваново, который предлагал бомжам за 300 рублей съесть торт с кетчупом, и показывал все в прямом эфире.