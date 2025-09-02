В Москве женщина перерезала горло гражданскому мужу из-за надоевшего кашля

Полиция Москвы выясняет обстоятельства инцидента с поножовщиной на юго-западе города, где женщина перерезала горло сожителю из-за надоевшего ей кашля мужчины.

Как сообщает mk.ru, конфликт между женщиной и ее гражданским мужем разразился 30 августа. До этого москвич несколько дней страдал от мучительного кашля, который он отказывался лечить, чем раздражал 41-летнюю партнершу. В тот вечер они оба находились дома и распивали горячительные напитки.

После того, как женщина потребовала от сожителя, чтобы тот обратился к врачу, он грубо ее оскорбил. Находясь на кухне, он применил к ней силу, начал толкать. В ответ хозяйка квартиры вооружилась ножом и нанесла ему удар в спину.

Сожитель попытался побить женщину, но она вновь воспользовалась ножом и порезала ему ухо и горло. Скорую помощь мужчине вызвал сосед, к которому пара обратилась за помощью. Пострадавшего доставили в больницу, где его экстренно прооперировали и перевели в реанимацию в тяжелом состоянии.

Женщине также обработали раны на голове и отпустили домой. Сейчас с инцидентом разбираются правоохранительные органы.

