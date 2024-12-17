В Москве закрылся хостел, где нашли тело экс-мужа Седоковой Тиммы

Хостел в Москве, где нашли тело бывшего мужа певицы Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы, прекратил работу. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Тело Тиммы было обнаружено утром 17 декабря. Рядом с ним лежал мобильный телефон, на экране которого был открыт номер Седоковой и написана просьба позвонить ей. Как сообщается, спортсмен употреблял спиртное.

По данным SHOT, на месте были проведены следственные мероприятия. «Сейчас номер, где жил Янис, опечатан. Сам отель не работает», — сказано в публикации канала.

При этом сотрудники хостела рассказывают, что трагедии ничего не предвещало — Тимма был в хорошем настроении и постоянно улыбался.

Ранее мы писали, что накануне гибели экс-супруг Анны Седоковой написал дату своей смерти под ее фото.