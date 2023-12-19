В Москве загорелся автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» кинооператора Игоря Гринякина

В Москве загорелся автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», принадлежащий кинооператору Игорю Гринякину. Он был членом съемочной группы актера Сергея Бодрова и чудом спасся в 2002 году в Кармадонском ущелье, уехав за 10 минут до схода ледника.

О возгорании машины Гринякина сообщил сайт mk.ru.

Инцидент случился в центре столицы на Новинском бульваре. Как выяснилось, горела проводка заднего фонаря.

Гринякин не стал вызывать на место спасателей, потушив возгорание самостоятельно.

Гринякин – выпускник ВГИК, лауреат «ТЭФИ», многократный лауреат «Золотого орла». В фильме Бодрова «Связной» он был вторым оператором. Во время катастрофы в Кармадонском ущелье Гринякин чудом остался жив, уехав с места за 10 минут до трагедии.

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