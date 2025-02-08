В Москве загорелась танцевальная студия: в здании заблокированы десятки людей

В Москве загорелось здание Электрозавода, в котором располагаются фитнес-клуб и танцевальная студия.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, около 30 человек не смогли вовремя покинуть помещения, они заблокированы огнем на третьем этаже.

Уточняется, что возгорание произошло в одном из бывших производственных зданий на улице Электрозаводской в столичном районе Преображенское.

По предварительным данным, пострадали двое детей и восемь взрослых: у всех диагностировали отравление угарным газом. Число пострадавших может вырасти, так как внутри здания все еще находятся люди.

В настоящее время к месту ЧП прибыли экстренные службы. Ранг пожара повышен до 3.

Ранее во время пожара в подмосковной Балашихе пострадали минипиги, которые снимались в кино. Спасателям удалось достать всех свиней, заблокированных в квартире на первом этаже. Несколько животных пришлось выносить на руках из-за того, что они надышались угарным газом.