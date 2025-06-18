В Москве задержан военкор и автор крупного Telegram-канала Полынков: подробности

18 июня в Москве задержали военного корреспондента Михаила Полынкова, автора популярного Telegram-канала «Солдатская правда».

Как сообщает Telegram-канал Baza, Полынкова доставили в военно-следственный отдел Следственного комитета России на Спартаковской улице. Официальная причина задержания пока не объявлена.

Адвокат Александра Молохова высказал предположение, что действия правоохранительных органов могут быть связаны с недавней публикацией Полынкова. Речь идет об архивной видеозаписи с участием известного телеведущего Владимира Соловьева. На видео журналист рассуждает о гипотетической войне в Израиле и заявляет о своей готовности защищать эту страну. Однако пока официального подтверждения этой информации нет.

Михаил Полынков является заместителем председателя «Русского Движения Стрелкова» и членом Центральной избирательной комиссии политической партии КПРС «Русская Весна». Его канал «Солдатская правда» известен критическими публикациями и освещением событий, связанных с военной тематикой.

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