Хочет облегчить свою участь: дядя задержанного редактора Ura.Ru Аллаярова мог оговорить его

Редактор Ura.Ru Денис Аллаяров оказался под следствием из-за показаний дяди. Об этом сообщили в свердловской редакции.

Вчера, 5 июня, силовики наведались в офис интернет-агентства с обысками. В ходе следсвенно-оперативных действий они задержали трех человек. Одним из них оказался Денис Аллаяров.

По информации Ura.Ru, редактора оговорил его дядя ради собственной выгоды. Он хотел облегчить свою участь по другому обвинению и поэтому заявил следствию, что племянник дал ему взятку в размере 20 тысяч рублей. Дядя Аллаярова является должностным лицом и работает в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что обыски и другие оперативно-следственные действия в офисе уральской редакции могут быть связаны с утечкой информации из органов правопорядка. Речь идет о криминальной сводке.