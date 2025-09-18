В Москве задержали водителя такси, который надругался над 15-летней школьницей

В Москве полиция задержала таксиста, который надругался над 15-летней школьницей. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета столицы.

Инцидент произошел 16 сентября на юго-востоке Москвы. Несовершеннолетняя пассажирка находилась в салоне автомобиля, когда водитель совершил в отношении нее развратные действия.

После случившегося девочка рассказала обо всем родителям, которые незамедлительно обратились в полицию.

Благодаря совместной работе сотрудников столичного СК и правоохранителей таксист был оперативно задержан. С ним проведены необходимые следственные действия, ему выдвинули обвинения.

В ведомстве также сообщили, что в суде следователи будут ходатайствовать о его аресте.

«Возбуждено уголовное дело в отношении водителя столичного такси, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия)», – говорится в сообщении.

