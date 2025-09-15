В Москве 25-летний мужчина напал на пассажирку на эскалаторе в метро

В Москве суд вынес приговор мужчине, который напал на пассажирку на эскалаторе в метро. Ему назначили 10 суток административного ареста.

Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации источника, инцидент произошел 3 сентября около 9 утра на станции «Киевская». 25-летний мужчина стал толкать женщину, которая стояла рядом с ним на эскалаторе.

Пассажир не реагировал на замечания. Он ругался матом, показывал непристойные жесты.

Пострадавшая обратилась в полицию. Злоумышленника задержали спустя несколько часов.

На суде он признал вину по делу о мелком хулиганстве. Судья Дорогомиловского районного суда назначил 10 суток ареста.

Ранее сообщалось, что в московском метро мужчина домогался двух 16-летних девочек. Он встал рядом на эскалатор и начал приставать.