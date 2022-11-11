В Москве задержали учителя ОБЖ, совратившего 15-летнюю школьницу

В одной из школ на юго-западе столицы задержали преподавателя основ безопасности жизнедеятельности за растление 15-летней ученицы.

54-летний мужчина с первых же дней своей работы в кадетском классе стал проявлять знаки внимания школьнице. Он расспрашивал ее о семье, звал в кафе после уроков и угощал. Позже между педагогом и ученицей завязалась переписка, в которой присутствовали темы интимного характера.

Несколько дней назад учитель перешел от слов и ухаживаний к делу. Он пригласил к себе в кабинет 15-летнюю девушку, угостил бутербродами, а затем стал задирать ее юбку и предлагать побрить ее между ног. Школьница испугалась и убежала, но неудача мужчину не остановила.

Извращенец продолжил писать девушке. Он присылал ей видео танцующих в нижнем белье дам, а также пошлые комментарии и комплименты. Дошло до того, что педагог предложил ученице прийти к нему домой в гости для просмотра фильма для взрослых.

Школьница не выдержала и рассказала о происходящем матери, а та заявила в полицию. Преподаватель ОБЖ был задержан. Ему предъявили обвинения по двум статьям УК РФ – развратные действия и распространение порнографии.

Напомним, что вчера стало известно о преступлении в школе Кронштадта. Один из учеников принес на уроки нож и ранил им 13-летнюю девочку.