16:49, 10 ноября 2022
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Ученик принес в школу Кронштадта раскладной нож и ранил девочку
В Кронштадте ученик принес в школу раскладной нож и ранил 13-летнюю девочку. Инцидент произошел на уроке технологии.
После того, как учитель вошел в класс и поприветствовал учащихся, одна из школьниц почувствовала укол в спину. Девочка выбежала из кабинета и направилась в медпункт.
Медики констатировали рассечение длиной 2 см. Ребенку вызвали скорую.
Обидчиком оказался одноклассник – мальчик случайно уколол одноклассницу, тренируясь красиво открывать нож.
Проверкой инцидента занимаются МВД, прокуратура и Следственный комитет.
Ранее сообщалось, что в Рыбинске мужчина зашел в школу и убил секретаря директора. Он нанес ей удары ножом.