Ученик принес в школу Кронштадта раскладной нож и ранил девочку

В Кронштадте ученик принес в школу раскладной нож и ранил 13-летнюю девочку. Инцидент произошел на уроке технологии.

После того, как учитель вошел в класс и поприветствовал учащихся, одна из школьниц почувствовала укол в спину. Девочка выбежала из кабинета и направилась в медпункт.

Медики констатировали рассечение длиной 2 см. Ребенку вызвали скорую.

Обидчиком оказался одноклассник – мальчик случайно уколол одноклассницу, тренируясь красиво открывать нож.

Проверкой инцидента занимаются МВД, прокуратура и Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что в Рыбинске мужчина зашел в школу и убил секретаря директора. Он нанес ей удары ножом.